Месси в ближайшие дни сделает публичное заявление об уходе из "Барселоны"
Капитан "Барселоны" Лионель Месси намерен объяснить своё решение покинуть каталонский клуб.
По информации Goal.com, аргентинец собирается в ближайшие дни выступить с публичным заявлением на этот счёт.
Сообщается, что 33-летний футболист изложит свою версию событий и поблагодарит болельщиков.
Напомним, что Месси всю карьеру провёл в "Барсе", а сейчас хочет расторгнуть контракт, рассчитанный ещё на один сезон. Руководство "блауграны" пытается убедить форварда остаться на "Камп Ноу".
Не пропустите: В "Реале" не задумывались о подписании Месси. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
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|20
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|2
|Барселона
|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
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|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14