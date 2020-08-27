Месси в ближайшие дни сделает публичное заявление об уходе из "Барселоны"

2 Теги барселоналионель месси

Месси в ближайшие дни сделает публичное заявление об уходе из "Барселоны"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси намерен объяснить своё решение покинуть каталонский клуб.

По информации Goal.com, аргентинец собирается в ближайшие дни выступить с публичным заявлением на этот счёт.

Сообщается, что 33-летний футболист изложит свою версию событий и поблагодарит болельщиков.

Напомним, что Месси всю карьеру провёл в "Барсе", а сейчас хочет расторгнуть контракт, рассчитанный ещё на один сезон. Руководство "блауграны" пытается убедить форварда остаться на "Камп Ноу".

Не пропустите: В "Реале" не задумывались о подписании Месси. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

боже мой, да всем насрать

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Покинуть клуб свободным агентом? Может,еще доплатить сверху?) Хахахах

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