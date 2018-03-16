Месси: "В целом не могу назвать себя таким уж эгоистом"

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Месси: "В целом не могу назвать себя таким уж эгоистом"

Форвард "Барселоны" Лионель Месси рассказал, как изменился стиль его игры.

"Раньше я получал мяч и играл в свой футбол. Теперь я стараюсь играть на команду. Мяч чаще проходит через меня, и я не пытаюсь решить все сам. В целом не могу назвать себя таким уж эгоистом. Сейчас стараюсь строить свою игру несколько по-другому" - приводит слова Месси Marca.

Напомним, что Месси был признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов.

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