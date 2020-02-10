Месси в четвёртый раз в карьере оформил хет-трик из голевых пасов

Капитан "Барселоны" Лионель Месси сделал три результативные передачи в матче 23-го тура Примеры против "Бетиса".

Для звёздного аргентинца этот ассистентский хет-трик стал четвёртым в карьере.

Ранее 32-летний форвард трижды отдавал голевые пасы за одну игру в 2014, 2015 и 2016 годах.

В первом случае от действий Месси в Кубке Испании пострадал "Леванте", во втором - сборная Парагвая на Кубке Америки, в третьем - "Хетафе" в Примере.

Также стоит отметить, что "Барса" забила пять последних мячей в чемпионате Испании исключительно благодаря ассистам своего многолетнего лидера.

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