Месси в четвёртый раз в карьере оформил хет-трик из голевых пасов

Теги барселонабетислионель мессистатистика

Месси в четвёртый раз в карьере оформил хет-трик из голевых пасов

Капитан "Барселоны" Лионель Месси сделал три результативные передачи в матче 23-го тура Примеры против "Бетиса".

Для звёздного аргентинца этот ассистентский хет-трик стал четвёртым в карьере.

Ранее 32-летний форвард трижды отдавал голевые пасы за одну игру в 2014, 2015 и 2016 годах.

В первом случае от действий Месси в Кубке Испании пострадал "Леванте", во втором - сборная Парагвая на Кубке Америки, в третьем - "Хетафе" в Примере.

Также стоит отметить, что "Барса" забила пять последних мячей в чемпионате Испании исключительно благодаря ассистам своего многолетнего лидера.

Не пропустите: Кака не исключил уход Месси из "Барселоны". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Дзюба заявил об амбициях выиграть требл с "Зенитом"

Дзюба заявил об амбициях выиграть требл с "Зенитом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов