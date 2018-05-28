Месси: "В Европе я буду играть только за "Барселону"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси вновь подтвердил свои планы остаться в каталонском клуба.

"В Европе я буду играть только за "Барселону".

Что касается "Ньюэллс Олд Бойз", то было бы здорово поиграть за них полгода", - сказал лидер каталонцев.

Напомним, что за "Ньюэллс Олд Бойз" Месси играл там в начале карьеры.

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