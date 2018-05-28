Месси: "В Европе я буду играть только за "Барселону"

2 Теги лионель мессибарселона

Месси: "В Европе я буду играть только за "Барселону"Нападающий "Барселоны" Лионель Месси вновь подтвердил свои планы остаться в каталонском клуба.

"В Европе я буду играть только за "Барселону".

Что касается "Ньюэллс Олд Бойз", то было бы здорово поиграть за них полгода", - сказал лидер каталонцев.

Напомним, что за "Ньюэллс Олд Бойз" Месси играл там в начале карьеры.

Читайте: Месси стал лучшим бомбардиром Европы завершившегося сезона | http://soccernews.ru

комментарии
ВИКТОР

молоток

Ответить
kruton9000

В начале карьеры это громко сказано. В детской команде он играл. Ну а так да, я бы посмотрел на него в Аргентинской Примере.

Ответить

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Ливерпуль" объявил о переходе Фабиньо

"Ливерпуль" объявил о переходе Фабиньо

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов