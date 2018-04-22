Месси в финалах забил больше голов, чем провёл матчей

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Месси в финалах забил больше голов, чем провёл матчей

Форвард "Барселоны" Лионель Месси поразил ворота "Севильи" в финальном матче Кубка Испании.

Как сообщает Bleacher Report, этот гол стал для 30-летнего аргентинца 28-м в решающих поединках различных турниров.

Примечательно, что этот финал был 27-м в карьере Месси, то есть лидер "сине-гранатовых" в среднем забивает более гола в каждом из них. 

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