Месси в инстаграме объявил о снижении зарплат игроков "Барселоны" на 70%

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Месси в инстаграме объявил о снижении зарплат игроков "Барселоны" на 70%

Форвард "Барселоны" Лионель Месси опубликовал заявление, в котором сообщил о снижении зарплат игроков команды.

Капитан каталонцев заявил, что оклад футболистов будет снижен на 70%. Игроки команды переведут деньги персоналу "Барселоны", чтобы они смогли получить свою заработную плату в полном объеме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Leo Messi (@leomessi)

"Мы всегда хотели снизить размер зарплаты, которую получаем, так как осознаем, что нынешняя ситуация выходит за рамки.

Футболисты должны быть первыми, кто придем на помощь клубу. Много раз мы делали это по собственной инициативе, в других случаях понимали, что это важно и необходимо.

Мы удивлены, что были и те, кто пытался усилить на нас давление и подтолкнуть к тому, что мы и сами знаем. Соглашение было отложено на несколько дней, так как мы искали подходящую возможность, как помочь клубу и сотрудникам.

Помимо сокращения зарплаты на 70% на период кризиса, мы также будем помогать сотрудникам клуб получать 100% своей зарплаты", - об этом Месси написал в своем инстаграме.

Данное заявление опубликовали на своих страницах некоторые игроки "Басрелоны".

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

"Мы удивлены, что были и те, кто пытался усилить на нас давление и подтолкнуть к тому, что мы и сами знаем".... Удивительно(нет)!"Мы" или я ?Млять,тебя ешё уговаривать надо ... Искал способы обхода ... не получилось ... пришлось отдать деньги (типа),которые вернутся ему с процентами,опять мошшеничает карманник аргентинский!

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шнюк
шнюк

не надоело себе плюсы надрачивать пидарок?

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

А дальше-то что?Обычный кругооборот денег в клубе ... В итоге они осядут на счетах гнома в Аргентине ,предварительно отмытые через благотворительные фонды,инопланетянин уже в открытую ворует у персонала , ничего не стесняется ...

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шнюк
шнюк

не надоело себе плюсы надрачивать пидарок?

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