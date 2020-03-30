Месси в инстаграме объявил о снижении зарплат игроков "Барселоны" на 70%

Форвард "Барселоны" Лионель Месси опубликовал заявление, в котором сообщил о снижении зарплат игроков команды.

Капитан каталонцев заявил, что оклад футболистов будет снижен на 70%. Игроки команды переведут деньги персоналу "Барселоны", чтобы они смогли получить свою заработную плату в полном объеме.

"Мы всегда хотели снизить размер зарплаты, которую получаем, так как осознаем, что нынешняя ситуация выходит за рамки.

Футболисты должны быть первыми, кто придем на помощь клубу. Много раз мы делали это по собственной инициативе, в других случаях понимали, что это важно и необходимо.

Мы удивлены, что были и те, кто пытался усилить на нас давление и подтолкнуть к тому, что мы и сами знаем. Соглашение было отложено на несколько дней, так как мы искали подходящую возможность, как помочь клубу и сотрудникам.

Помимо сокращения зарплаты на 70% на период кризиса, мы также будем помогать сотрудникам клуб получать 100% своей зарплаты", - об этом Месси написал в своем инстаграме.

Данное заявление опубликовали на своих страницах некоторые игроки "Басрелоны".

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