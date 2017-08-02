Месси в инстаграме попрощался с Неймаром

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси в своём инстаграме попрощался с бразильским форвардом Неймаром, который вскоре перейдёт в ПСЖ.

"Было очень приятно играть с тобой все эти годы, друг Неймар. Я желаю тебе удачи в новом этапе твоей жизни" - написал аргентинец.

Fue un placer enorme haber compartido todos estos años con vos amigo @neymarjr Te deseo mucha suerte en esta nueva etapa de tu vida . Nos vemos Tkm Публикация от Leo Messi (@leomessi) Авг 2 2017 в 6:05 PDT

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