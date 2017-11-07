Месси в Москве охраняет СОБР

Теги аргентиналионель месси

Месси в Москве охраняет СОБР

Охране капитана сборной Аргентины Лионеля Месси в Москве уделили особое внимание, сообщают российские СМИ.

По словам очевидцев, звёздного футболиста персонально охраняют сотрудники СОБР, которые ездят за ним на отдельном автобусе.

Не пропустите: Сборная Аргентины провела первую тренировку в Москве. | http://soccernews.ru

комментарии
султан

место месси собр выйдит на поле

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Конь

А что такое "месси"?

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alexfor

что такое ты, никому неизвестно, а месси знают все.

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