Месси - в общении с сыном: "Почему я выиграл седьмой "Золотой мяч"? Не знаю"
Нападающий ПСЖ Лионель Месси поговорил со своим старшим сыном Тьяго по поводу выигранных индивидуальных наград.
Ребёнок удивился, что в коллекции его отца появился седьмой "Золотой мяч".
Тьяго: Почему их здесь семь? Разве у тебя их было не шесть?
Лионель: Теперь у меня их семь.
Тьяго: Ты что выиграл ещё один сегодня? Дома было только шесть "Золотых мячей". Когда ты выиграл?
Лионель: Сегодня.
Тьяго: Сегодня?
Лионель: Да.
Тьяго: Почему?
Лионель: Я не знаю.
Тьяго: Если ты выиграл сегодня, то у тебя теперь их восемь?
Лионель: Нет. Смотри, их здесь семь.
Messi's Son Thiago is confused whether his dad has 6 or 7 or 8 Ballon D'ors pic.twitter.com/7rQN6ufDdO— ɪᴢɪ (@Messizi10) December 5, 2021
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Месси - в общении с сыном: "Почему я выиграл седьмой "Золотой мяч"? Не знаю"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13