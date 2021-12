Месси - в общении с сыном: "Почему я выиграл седьмой "Золотой мяч"? Не знаю"

Фото инстаграм Лионеля Месси

Нападающий ПСЖ Лионель Месси поговорил со своим старшим сыном Тьяго по поводу выигранных индивидуальных наград.

Ребёнок удивился, что в коллекции его отца появился седьмой "Золотой мяч".

Тьяго: Почему их здесь семь? Разве у тебя их было не шесть?

Лионель: Теперь у меня их семь.

Тьяго: Ты что выиграл ещё один сегодня? Дома было только шесть "Золотых мячей". Когда ты выиграл?

Лионель: Сегодня.

Тьяго: Сегодня?

Лионель: Да.

Тьяго: Почему?

Лионель: Я не знаю.

Тьяго: Если ты выиграл сегодня, то у тебя теперь их восемь?

Лионель: Нет. Смотри, их здесь семь.

Messi's Son Thiago is confused whether his dad has 6 or 7 or 8 Ballon D'ors pic.twitter.com/7rQN6ufDdO