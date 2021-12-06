Месси - в общении с сыном: "Почему я выиграл седьмой "Золотой мяч"? Не знаю"

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Месси - в общении с сыном: "Почему я выиграл седьмой "Золотой мяч"? Не знаю"

Фото инстаграм Лионеля Месси

Нападающий ПСЖ Лионель Месси поговорил со своим старшим сыном Тьяго по поводу выигранных индивидуальных наград.

Ребёнок удивился, что в коллекции его отца появился седьмой "Золотой мяч".

Тьяго: Почему их здесь семь? Разве у тебя их было не шесть? 

Лионель: Теперь у меня их семь.

Тьяго: Ты что выиграл ещё один сегодня? Дома было только шесть "Золотых мячей". Когда ты выиграл? 

Лионель: Сегодня.

Тьяго: Сегодня? 

Лионель: Да. 

Тьяго: Почему? 

Лионель: Я не знаю.

Тьяго: Если ты выиграл сегодня, то у тебя теперь их восемь? 

Лионель: Нет. Смотри, их здесь семь.

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Вот вы знаете! У всех такой вопрос!

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Инженер Клёпка
Инженер Клёпка

Карлану после такого позорного мячика впору застрелиться, даже сам признаёт, что не знает за что вручили.А школота тут радуется неизвестно чему!

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lesnovsky
lesnovsky

Поход за восьмым уже начался... Я же говорил... Красота!!!!... Хе-хе-хе-хе....

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