Месси: "В отличие от "Реала", не можем бросать все силы только на один трофей"
Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси назвал разницу между своим клубом и мадридским "Реалом".
"Когда мы начинаем сезон, мы хотим выиграть все, и именно это делает этот клуб не похожим на другие. В этом году "Мадрид" нацелился на Лигу Чемпионов и решил бросить на нее все силы. Он оказался очень далеко от побед в Ла Лиге и в Кубке... Трудно понять - правильно ли это или неправильно. Если бы они проиграли, они бы завершили сезон без трофеев. Но им повезло, что они выиграли Лигу Чемпионов. Эта победа делает текущий год для них захватывающим. Но мы не можем думать о том, чтобы бросать все силы только на один турнир, пренебрегая другими. Нам также нужны Ла Лига и Кубок", - цитирует 30-летнего нападающего El Mundo Deportivo.
Напомним, Месси высказался о возможном переходе Неймара в "Реал". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|93
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|79
|3
|Реал Мадрид
|38
|76
|4
|Валенсия
|38
|73
|5
|Вильярреал
|38
|61
|6
|Бетис
|38
|60
|7
|Севилья
|38
|58
|8
|Хетафе
|38
|55
|9
|Эйбар
|38
|51
|10
|Жирона
|38
|51
|11
|Реал Сосьедад
|38
|49
|12
|Сельта Виго
|38
|49
|13
|Эспаньол
|38
|49
|14
|Алавес
|38
|47
|15
|Леванте
|38
|46
|16
|Атлетик Бильбао
|38
|43
|17
|Леганес
|38
|43
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|29
|19
|Лас Пальмас
|38
|22
|20
|Малага
|38
|20