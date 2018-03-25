Месси: "В последние дни испытываю дискомфорт в мышцах, но настроен оптимистично и хочу сыграть с Испанией"

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о своей проблеме со здоровьем, которая не позволила ему сыграть в товарищеском матче с итальянцами.

"Я нормально тренировался, но в последние дни я почувствовал дискомфорт и решил поберечься... Но я настроен оптимистично и действительно хочу сыграть против Испании. Я надеюсь, что смогу выйти на поле и сыграть наилучшим образом", - цитирует 30-летнего форварда sport.es.

Напомним, Месси снова пропустил тренировку сборной Аргентины. | soccernews.ru