Месси в рекордный пятый раз завоевал "Золотую бутсу"



Нападающий "Барселоны" Лионель Месси выиграл "Золотую бутсу", которая вручается лучшему бомбардиру в национальных чемпионатах.

Аргентинец забил 34 гола и набрал 68 очков в зачете этой награды. Второе место занял форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах - 32 голами (64 очка).

Стоит отметить, что 30-летний Месси стал обладателем "Золотой бутсы" в пятый раз в карьере и это является новым мировым рекордом.

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