Месси в рекордный раз получил приз лучшему бомбардиру Примеры
Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси получил приз лучшему бомбардиру чемпионата Испании.
В прошлом сезоне 33-летний форвард забил 25 голов и выиграл бомбардирскую гонку в Примере. Месси семь раз становился лучшим бомбардиром чемпионата Испании и это является рекордом турнира.
Leo #Messi receives his 7️⃣th Pichichi trophy.— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 21, 2020
pic.twitter.com/YDXGeHIa2u
В нынешнем сезоне Месси забил шесть голов в 13 матчах Примеры и занимает 6-е место в списке лучших снайперов. Лидером является нападающий "Вильярреала" Жерар Морено (8).
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|Валенсия
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|Гранада
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|Бетис
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|13
|Осасуна
|20
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|20
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|15
|Реал Вальядолид
|20
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|Эйбар
|20
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|20
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|Сельта Виго
|20
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|Леганес
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|14