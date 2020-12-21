Месси в рекордный раз получил приз лучшему бомбардиру Примеры

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Месси в рекордный раз получил приз лучшему бомбардиру Примеры

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси получил приз лучшему бомбардиру чемпионата Испании.

В прошлом сезоне 33-летний форвард забил 25 голов и выиграл бомбардирскую гонку в Примере. Месси семь раз становился лучшим бомбардиром чемпионата Испании и это является рекордом турнира.

В нынешнем сезоне Месси забил шесть голов в 13 матчах Примеры и занимает 6-е место в списке лучших снайперов. Лидером является нападающий "Вильярреала" Жерар Морено (8).

Не пропустите: Месси: "Барселона" переживает трудные времена, но я в порядке". | http://soccernews.ru
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