Месси в рекордный раз получил приз лучшему бомбардиру Примеры

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси получил приз лучшему бомбардиру чемпионата Испании.

В прошлом сезоне 33-летний форвард забил 25 голов и выиграл бомбардирскую гонку в Примере. Месси семь раз становился лучшим бомбардиром чемпионата Испании и это является рекордом турнира.

В нынешнем сезоне Месси забил шесть голов в 13 матчах Примеры и занимает 6-е место в списке лучших снайперов. Лидером является нападающий "Вильярреала" Жерар Морено (8).

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