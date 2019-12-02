Месси в рекордный раз стал обладателем "Золотого мяча"

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси стал обладателем "Золотого мяча".

Ранее форвард становился обладателем награды в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах.

Месси в рекордный шестой раз выиграл "Золотой мяч" и опередил по этому показателю Криштиану Роналду (5).

32-летний Месси является воспитанником "Барселоны". За свою карьеру он забил за клуб 614 голов в 701 матче. За сборную Аргентины сыграл 138 матчей и забил 70 мячей.

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