Месси в рекордный раз стал обладателем "Золотого мяча"

15 Теги барселоналионель мессизолотой мяч

Месси в рекордный раз стал обладателем "Золотого мяча"

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси стал обладателем "Золотого мяча".

Ранее форвард становился обладателем награды в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах. 

Месси в рекордный шестой раз выиграл "Золотой мяч" и опередил по этому показателю Криштиану Роналду (5).

32-летний Месси является воспитанником "Барселоны". За свою карьеру он забил за клуб 614 голов в 701 матче. За сборную Аргентины сыграл 138 матчей и забил 70 мячей.

Не пропустите: Легенда "Реала" назвал Месси лучшим в истории. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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OkTawius
Димон

Владимирыч, завязывай, щас остальная секта подтянется и заплюёт тебя слюнями...всё равно бесполезно что-либо доказывать, они не видят ничего кроме того, что хотят видеть и во что хотят верить. Смотри, они на серьёзных щах рассказывают, что чувак, провалившийся в ЛЧ, Кубке Америки и даже Кубке Испании, лучший. А знаешь почему? Потому что защитник ван Дейк голов столько не забил. Ну это не лечится, забей)

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Знаю.У них слепая вера

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Каждый прекрасно понимает что за Ван Дейка топят глоры заднеприводного, иначе давать ЗМ некому, пытаясь принизить достоинства Месси, типа Леганесам забивает не понимая в чём его феномен, это не только статистика которую сам делает но и его игра, роль в команде. А кто то рады голам петушка Кальяри с пенальти, возводя того до небес, а что мешало в самой слабой лиги Европы больше забивать?

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

С памятью хорошо?Кто недавно забивал Леганесу и Вальядоллиду с пенальти?

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Месси уничтожил Ливерпуль в первом матче, а Ливерпуль уничтожил Барсу в ответном. Ну и где здесь заслуги ван Дейка, если в обоих матчах у Барсы было много голевых моментов? И вообще, если бы Дембеле забил в конце с паса-конфетки Месси, то у ЛЧ был бы другой чемпион.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Месси уничтожил Ливерпуль?Ты завязывай пить с Пьянью...Это была заслуга Суареса,бывшего игрока Ливерпуля,между прочим))

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OkTawius
Димон

барсучатина возбудилась, хотя это всего лишь ЗМ-2010 версия 2.0

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Месси должен получить ЗМ хотя бы потому,что у них с португальским деревом сейчас по ним паритет.Но это несправедливо,между ними по игре просто пропасть,они разного уровня.

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Если что, Месси лучший бомбардир Европы 3 года подряд.

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

*По ассистам - тоже!

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Нужно внести поправочку:Лучший бомбоардир дворовой лиги с ручными судьями у Реала и Барсы и колхозными полями

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Вноси, сколько хочешь, и кого хочень. Месси унижал лучшие и самые крутые клубы мира, и не тебе это говорить. Если хочешь, могу назвать поименно )

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Могу назвать клубы унижающие Месси в каждой ЛЧ,если хочешь)

jugulator
Пьянь

Все по делу. Лучший футболист в истории установил рекорд по Золотым мячам.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

На колени перед самым распиаренным футболистом в истории футбола.Трепещите Леганесы и Осасуны!))

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