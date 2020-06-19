Месси - в символической сборной 29-го тура Примеры по версии Mundo Deportivo

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Месси - в символической сборной 29-го тура Примеры по версии Mundo Deportivo

Каталонское издание Mundo Deportivo представило собственную символическую сборную по итогам 29-го тура Примеры.

В состав включены два игрока "Барселоны" - Клеман Лангле и Лионель Месси. А вот из мадридского "Реала", разгромившего "Валенсию" со счётом 3:0, представители газеты не взяли никого.

Вратарь: Жорди Масип ("Вальядолид");

Защитники: Мартин Агиррегарибия ("Алавес"), Клеман Лангле ("Барселона"), Леандро Кабрера ("Эспаньол");

Полузащитники: Самуэль Чуквуезе ("Вильярреал"), Эктор Эррера ("Атлетико"), Маркос Льоренте ("Атлетико"), Серхио Каналес ("Бетис");

Нападающие: Жоау Фелиш ("Атлетико"), Лионель Месси ("Барселона"), Хоселу ("Алавес").

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