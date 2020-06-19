Месси - в символической сборной 29-го тура Примеры по версии Mundo Deportivo
Каталонское издание Mundo Deportivo представило собственную символическую сборную по итогам 29-го тура Примеры.
В состав включены два игрока "Барселоны" - Клеман Лангле и Лионель Месси. А вот из мадридского "Реала", разгромившего "Валенсию" со счётом 3:0, представители газеты не взяли никого.
Вратарь: Жорди Масип ("Вальядолид");
Защитники: Мартин Агиррегарибия ("Алавес"), Клеман Лангле ("Барселона"), Леандро Кабрера ("Эспаньол");
Полузащитники: Самуэль Чуквуезе ("Вильярреал"), Эктор Эррера ("Атлетико"), Маркос Льоренте ("Атлетико"), Серхио Каналес ("Бетис");
Нападающие: Жоау Фелиш ("Атлетико"), Лионель Месси ("Барселона"), Хоселу ("Алавес").
Не пропустите: Глава Ла Лиги сравнил значимость Месси и Роналду для испанского футбола. | http://soccernews.ru
главное
-
"Сочи" и "Ростов" договорились о проведении матча сегодня. За гостей сыграют футболисты 2003 года рождения
-
"Локомотив" намерен продать Смолова независимо от решения "Сельты"
-
Бензема вошёл в топ-5 лучших бомбардиров в истории "Реала"
-
Главные новости дня: 18 июня
-
Metaratings: "Сельта" готова выкупить Смолова, но при одном условии
Лента новостей
-
"Реал" разгромил "Валенсию" и не отпустил "Барсу" в чемпионской гонке Ла Лиги - Бензема стал лучшим на поле, Азар показал класс, Асенсио вернулся после затяжной травмы
-
"РБ Лейпциг" может заменить Вернера нападающим "Монако"
-
"Сочи" и "Ростов" договорились о проведении матча сегодня. За гостей сыграют футболисты 2003 года рождения
-
Аршавин не подтвердил своё назначение на пост заместителя спортивного директора "Зенита"
-
Месси - в символической сборной 29-го тура Примеры по версии Mundo Deportivo
-
"Локомотив" намерен продать Смолова независимо от решения "Сельты"
-
Бензема вошёл в топ-5 лучших бомбардиров в истории "Реала"
-
Семак рассказал о влиянии Спаллетти на свою тренерскую карьеру
-
Парехо - о судействе в матче с "Реалом": "Всегда одно и то же"
-
"Челси" готов продать Канте ради покупки Хаверца
-
"Сельта" объявила о возвращении Нолито
-
Прядкин не исключил изменение даты старта следующего сезона РПЛ
-
Асенсио совершил два голевых действия в первом матче после 11-месячного перерыва
-
Главные новости дня: 18 июня
-
Metaratings: "Сельта" готова выкупить Смолова, но при одном условии
-
"Арсенал" намерен заполучить Клюйверта
-
Гендиректор "Сочи": "У нас была другая ситуация с заболевшими игроками"
-
"Реал" разгромил "Валенсию" в матче Примеры
-
"Локомотив" начал вести переговоры с Алексеем Миранчуком о новом контракте
-
"Сочи" планирует провести двусторонку, если матч с "Ростовом" не состоится
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14