Месси - в старте "Барселоны" на матч с "Леванте"

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Месси - в старте "Барселоны" на матч с "Леванте"

Тренерский штаб "Барселоны" огласил стартовый состав на матч 29-го тура Ла Лиги с "Леванте".

"Барселона": тер Штеген, Серхи Роберто, Пике, Лангле, Фирпо, Бускетс, Ракитич, Артур, Месси, Фати, Гризманн.

Встреча состоится сегодня, 16 июня, на "Камп-Ноу". Начало - в 23:00 (мск). 

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