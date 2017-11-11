Месси в стартовом составе на матч с Россией

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Месси в стартовом составе на матч с Россией

Стали известны стартовые составы сборных России и Аргентины на сегодняшнюю игру.

Россия: Акинфеев, Васин, Кудряшов, Джикия, Глушаков, Кузяев, Рауш, Фернандес, Полоз, Кокорин, Смолов.

Аргентина: Ромеро, Песселья, Маскерано, Отаменди, Краневиттер, Ло Чельсо, Сальвио, Перес, Ди Мария, Агуэро, Месси.

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