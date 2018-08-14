Месси в текущем году за сборную Аргентины больше не сыграет

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Месси в текущем году за сборную Аргентины больше не сыграетКапитан сборной Аргентины Лионель Месси в текущем году за свою национальную команду больше не сыграет, информирует TNT Sports.

Так, по сведениям источника, 31-летний форвард и новоиспеченный главный тренер "бело-голубых" Лионель Скалони достигли соглашения о том, что наставник не будет вызывать футболиста до января месяца на международные игры. Решение же по своему будущему в сборной капитан аргентинцев намерен принять уже по итогам выступления команды под руководством 40-летнего специалиста и с учетом своего самочувствия.

Напомним,  Дани Алвес напомнил Месси, кто является рекордсменом по выигранным трофеям на клубном уровне. | soccernews.ru

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