Месси в текущем году за сборную Аргентины больше не сыграет

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси в текущем году за свою национальную команду больше не сыграет, информирует TNT Sports.

Так, по сведениям источника, 31-летний форвард и новоиспеченный главный тренер "бело-голубых" Лионель Скалони достигли соглашения о том, что наставник не будет вызывать футболиста до января месяца на международные игры. Решение же по своему будущему в сборной капитан аргентинцев намерен принять уже по итогам выступления команды под руководством 40-летнего специалиста и с учетом своего самочувствия.

Напомним, Дани Алвес напомнил Месси, кто является рекордсменом по выигранным трофеям на клубном уровне. | soccernews.ru