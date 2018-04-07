Месси в текущем розыгрыше Примеры забил больше голов, чем все игроки "Леганеса" вместе взятые

Теги барселоналеганеслионель месси

Месси в текущем розыгрыше Примеры забил больше голов, чем все игроки "Леганеса" вместе взятые

В рамках 31-го тура чемпионата Испании "Барселона" принимает "Леганес".

В первом тайме этого поединка дублем отличился ведущий форвард "сине-гранатовых" Лионель Месси.

Теперь в активе 30-летнего аргентинца 28 голов в нынешнем розыгрыше Примеры. Как сообщает Opta, это больше, чем у всех игроков "Леганеса" вместе взятых (25).

Не пропустите: Роналдиньо: "Я бы хотел продолжать играть рядом с Месси". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Остановить чемпиона: "Спартак" едет к "Анжи" за тремя очками

Остановить чемпиона: "Спартак" едет к "Анжи" за тремя очками

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 31 79
2 Атлетико Мадрид 30 67
3 Реал Мадрид 30 63
4 Валенсия 30 62
5 Бетис 31 49
6 Вильярреал 30 47
7 Севилья 31 46
8 Жирона 30 44
9 Сельта Виго 31 43
10 Эйбар 31 40
11 Хетафе 31 39
12 Атлетик Бильбао 30 36
13 Леганес 31 36
14 Эспаньол 30 36
15 Алавес 31 35
16 Реал Сосьедад 30 34
17 Леванте 30 28
18 Депортиво Ла-Корунья 31 23
19 Лас Пальмас 30 21
20 Малага 31 17
Полная таблица

топ-5 тегов