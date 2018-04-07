Месси в текущем розыгрыше Примеры забил больше голов, чем все игроки "Леганеса" вместе взятые

В рамках 31-го тура чемпионата Испании "Барселона" принимает "Леганес".

В первом тайме этого поединка дублем отличился ведущий форвард "сине-гранатовых" Лионель Месси.

Теперь в активе 30-летнего аргентинца 28 голов в нынешнем розыгрыше Примеры. Как сообщает Opta, это больше, чем у всех игроков "Леганеса" вместе взятых (25).

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