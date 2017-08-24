Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси в третий раз станет папой, информирует AS.

По сведениям издания, свою беременность подтвердила новоиспеченная супруга футболиста Антонелла Роккуццо. Пол ребенка, который станет уже третьим в семье футболиста, пока остается неизвестным.

Напомним, Месси и Роккуццо уже воспитывают двух сыновей - четырехлетнего Тиаго и годовалого Матео.

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