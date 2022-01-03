Месси - в тройке лучших футболистов мира по версии игроков Бундеслиги

Теги роберт левандовскимохамед салахлионель месси

Месси - в тройке лучших футболистов мира по версии игроков Бундеслиги

Фото твиттер Роберта Левандовски

Издание Kicker подвело итоги голосования за лучшего футболиста мира на сегодняшний день, которое проводилось среди игроков, выступающих в Бундеслиге.

Первое место занял нападающий "Баварии" Роберт Левандовски, получивший поддержку 43,2 процента опрошенных.

В топ-3 также вошли вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах (20,5%) и форвард ПСЖ Лионель Месси (результат не указан).

Напомним, что в 2021 году обладателем "Золотого мяча" стал Месси, а Левандовски занял вторую строчку.

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