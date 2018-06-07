Месси: "Вальверде хорошо понимает футбол"

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Месси: "Вальверде хорошо понимает футбол"Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси дал характеристику главному тренеру своей команды Эрнесто Вальверде.

"Он - хороший и искренний человек. Он понимает футбол, прекрасно его видит и хорошо тренирует. Во время занятий он много разговаривает с игроками", - приводит слова 30-летнего нападающего "сине-гранатовых" El Mundo Deportivo.

Напомним, Месси нацелен на выигрыш Лиги Чемпионов. | soccernews.ru

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