Месси: "Вальверде хорошо понимает футбол"

Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси дал характеристику главному тренеру своей команды Эрнесто Вальверде.

" Он - хороший и искренний человек. Он понимает футбол, прекрасно его видит и хорошо тренирует. Во время занятий он много разговаривает с игроками", - приводит слова 30-летнего нападающего "сине-гранатовых" El Mundo Deportivo.

Напомним, Месси нацелен на выигрыш Лиги Чемпионов. | soccernews.ru