Месси вернется в сборную Аргентины в ноябре

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Месси вернется в сборную Аргентины в ноябре

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси вернется в стан национальной команды в ноябре. Об этом рассказал главный тренер Лионель Скалони.

Напомним, футболист пропускает матч сборной из-за трехмесячной дисквалификации от Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ), которую он получил в августе из-за того, что обвинил КОНМЕБОЛ в коррупции.

Отметим, что после инцидента аргентинец извинился.

"Месси пока не в сборной из-за дисквалификации. У Агуэро сейчас травма, он не может полноценно выступать и в "Ман Сити". Но в следующем месяце оба приедут в команду", - цитирует Скалони Goal.

Сегодня, 13 октября, сборная Аргентина проведет товарищеский матч с Эквадаром.

А еще: "Барселона" намерена предложить Месси 10-летний контракт| http://soccernews.ru
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