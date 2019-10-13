Месси вернется в сборную Аргентины в ноябре

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси вернется в стан национальной команды в ноябре. Об этом рассказал главный тренер Лионель Скалони.

Напомним, футболист пропускает матч сборной из-за трехмесячной дисквалификации от Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ), которую он получил в августе из-за того, что обвинил КОНМЕБОЛ в коррупции.

Отметим, что после инцидента аргентинец извинился.

"Месси пока не в сборной из-за дисквалификации. У Агуэро сейчас травма, он не может полноценно выступать и в "Ман Сити". Но в следующем месяце оба приедут в команду", - цитирует Скалони Goal.

Сегодня, 13 октября, сборная Аргентина проведет товарищеский матч с Эквадаром.

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