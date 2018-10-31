Месси вернулся к тренировкам

"Барселона" на своём официальном сайте объявила о возвращении к тренировкам капитана команды Лионеля Месси.

Напомним, что 31-летний аргентинец 20 октября получил перелом руки. Ранее сообщалось, что сроки восстановления футболиста составят три недели, однако он спустя всего 11 дней приступил к занятиям на поле.

В публикации каталонского клуба уточняется, что нападающий работает индивидуально, выполняя преимущественно беговые упражнения.

В этом сезоне Месси сыграл за "Барселону" 12 матчей, забил 12 голов и сделал 6 ассистов.

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