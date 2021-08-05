Месси вернулся в Барселону после отпуска

Фото инстаграм Лионеля Месси

Аргентинский нападающий Лионель Месси в среду вечером приземлился в каталонском аэропорту Эль-Прат.

Как пишет Sport.es, 34-летний футболист вернулся в Барселону после отдыха с семьей на Ибице.

Сообщается, что "сине-гранатовые" рассчитывают на этой неделе подписать со звёздным форвардом контракт, рассчитанный на пять сезонов.

С 1 июля шестикратный обладатель "Золотого мяча" является свободным агентом.

Месси - воспитанник "Барсы", он находился в структуре клуба с 2000 года, за основную команду дебютировал в ноябре 2003-го, с тех пор сыграл 778 матчей, забил 672 гола, сделал 305 ассистов и выиграл 35 трофеев.

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