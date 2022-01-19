Месси вернулся в общую группу ПСЖ

Фото твиттер ПСЖ

Форвард ПСЖ Лионель Месси приступил к тренировкам в общей группе.

Парижане в своем твиттере выложили видео с тренировки, на котором Месси работает с мячом.

Напомним, что последние две недели аргентинец восстанавливался от последствий коронавируса.

В этом сезоне на счету Месси 6 голов и 5 ассистов в 16 играх.

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