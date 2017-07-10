Месси видит в Верратти замену для Хави

Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси видит в полузащитнике французского ПСЖ Марко Верратти замену для легенды "сине-гранатовых" Хави.

Как информирует испанская пресса, аргентинский бомбардир все еще рассчитывает, что его клубу удастся заполучить 24-летнего хавбека парижан. По мнению одного из лучших футболистов современности, итальянец станет идеальным усилением для "Барсы" перед стартом нового сезона.

Напомним, Месси и Суарес сыграли в волейбол головами. | soccernews.ru