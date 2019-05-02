Месси "включил" Неймара в матче с "Ливерпулем": видео
Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси повел себя в стиле форварда ПСЖ Неймара в первом матче 1/2 финала Лиги Чемпионов с "Ливерпулем" (3:0).
В одном из эпизодов полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер грубо сыграл против Месси, который упал на газон и несколько раз перекувыркнулся. После этого форвард потребовал от арбитра наказать обидчика предупреждением, но был вынужден лишь улыбнуться после отказа.
Messi doing a Neymar— LFC FANS (@lfc_allting) 1 мая 2019 г.
pic.twitter.com/5j3KvuSZQw
Напомним, что в этой встрече 31-летний Месси отметился дублем, забив с игры и со штрафного удара.
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