Месси "включил" Неймара в матче с "Ливерпулем": видео

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси повел себя в стиле форварда ПСЖ Неймара в первом матче 1/2 финала Лиги Чемпионов с "Ливерпулем" (3:0).

В одном из эпизодов полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер грубо сыграл против Месси, который упал на газон и несколько раз перекувыркнулся. После этого форвард потребовал от арбитра наказать обидчика предупреждением, но был вынужден лишь улыбнуться после отказа.

Messi doing a Neymar





pic.twitter.com/5j3KvuSZQw — LFC FANS (@lfc_allting) 1 мая 2019 г.

Напомним, что в этой встрече 31-летний Месси отметился дублем, забив с игры и со штрафного удара.

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