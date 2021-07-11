Месси вместе с партнерами по сборной Аргентины ярко отпраздновал завоевание Кубка Америки (видео)

Фото: твиттер Кубка Америки/Автор неизвестен

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси вместе с партнерами по национальной команде отпраздновал завоевание Кубка Америки.

Футболисты кричали в раздевалке, а Месси танцевал с трофеем.

Messi chants in the dressing room

pic.twitter.com/cgmDhAS84O — Messi Worldwide (@Messi_Worldwide) July 11, 2021

messi won't let go of this trophy and it's the most wholesome thing in the world to me pic.twitter.com/J4YXLwV8DF — andrɘa (@andreaxfc) July 11, 2021

В финальном поединке Аргентина обыграла Бразилию со счетом 1:0. Единственный гол забил Анхель ди Мария.

34-летний Месси выиграл свой первый взрослый трофей со сборной. Ранее у него в активе была только победа на Олимпийских играх.

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