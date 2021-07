Месси вместе с партнерами по сборной Аргентины ярко отпраздновал завоевание Кубка Америки (видео)

Фото: твиттер Кубка Америки/Автор неизвестен

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси вместе с партнерами по национальной команде отпраздновал завоевание Кубка Америки.

Футболисты кричали в раздевалке, а Месси танцевал с трофеем.

messi won't let go of this trophy and it's the most wholesome thing in the world to me pic.twitter.com/J4YXLwV8DF