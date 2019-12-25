Месси вместе с семьей снялся в милой фотосессии, посвященной Рождеству

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси вместе с женой Антонеллой Рокуццо, а также детьми Тьяго, Матео и Чиро, снялся в фотосессии, посвященной Рождеству.

"Мы желаем вам Рождества, полного любви и света. Счастливого Рождества!" — написала Рокуццо в своем Instagram.

32-летний Месси является воспитанником и лучшим бомбардиром в истории "Барселоны". В нынешнем сезоне он провел за каталонский клуб 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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