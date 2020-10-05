Месси вместе с Суаресом полетели в Аргентину на своем частном самолете

Форвард "Барселоны" Лионель Месси вместе с уругвайским нападающим "Атлетико" Луисом Суаресом вылетели на своем частном самолете в Аргентину. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Вместе с ними также летят Лукас Окампос, Маркос Акунья, Гвидо Родригес и Неуэн Перес. После прибытия в Буэнос-Айрес Суарес отправится в Монтевидео, чтобы присоединиться к сборной Уругвая.

В этом месяце сборная Аргентины проведет отборочные матчи ЧМ-2022 против Эквадора и Боливии. Уругвай сыграет с Чили и Эквадором.

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