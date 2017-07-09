Месси вновь недоволен трансферной кампанией "Барселоны"

Ведущий форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси вновь остался недоволен трансферной кампанией своего клуба.

В частности, как информирует Diario Gol, аргентинский бомбардир обеспокоен тем, что в качестве альтернативных вариантов полузащитнику французского ПСЖ Марко Верратти, которого "сине-гранатовым" заполучить не удалось, спортивным менеджментом "Барсы" были определены Паулиньо из китайского "Гуанчжоу Эвергранд" и Ориоль Ромеу из английского "Саутгемптона". По мнению Месси, эти игроки не соответствуют уровню каталонского гранда.

Напомним, Месси и его супруга проводят медовый месяц вместе с Суаресами. | soccernews.ru