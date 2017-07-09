Месси вновь недоволен трансферной кампанией "Барселоны"

Теги барселоналионель мессиориоль ромеумарко верраттипаулиньо

Месси вновь недоволен трансферной кампанией "Барселоны"Ведущий форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси вновь остался недоволен трансферной кампанией своего клуба.

В частности, как информирует Diario Gol, аргентинский бомбардир обеспокоен тем, что в качестве альтернативных вариантов полузащитнику французского ПСЖ Марко Верратти, которого "сине-гранатовым" заполучить не удалось, спортивным менеджментом "Барсы" были определены Паулиньо из китайского "Гуанчжоу Эвергранд" и Ориоль Ромеу из английского "Саутгемптона". По мнению Месси, эти игроки не соответствуют уровню каталонского гранда.

Напомним, Месси и его супруга проводят медовый месяц вместе с Суаресами. | soccernews.ru

комментарии
Пьянь

Так блять надо было свои аппетиты умерить. 60 лямов в год зарплата? Это просто какой-то пиздец... Неужели было бы мало 20-25 лямов?!

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Конь

Пьянь,ты ли это? Это же "величайший из гениальнейших"?Это пиздец с твоей стороны.

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