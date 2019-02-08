Месси вновь пропустил тренировку "Барселоны"

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Месси вновь пропустил тренировку "Барселоны"
Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси пропустил тренировку из-за проблем с бедром, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, футболист занимался в тренажерном зале.

Напомним, что форвард получил повреждение в матче 22-го тура чемпионата Испании с "Валенсией" (2:2), а затем пропустил несколько тренировок. Затем форвард сумел провести лишь одно занятие перед первым полуфинальным матчем Кубка Испании с "Реалом" (1:1), в котором он сыграл всего около 30 минут.

Пока неизвестно, сможет ли Месси сыграть в матче 23-го тура с "Атлетиком", который состоится 10 февраля.

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