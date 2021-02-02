Месси во время матча с "Атлетиком" устроил перепалку с запасными игроками соперника

Во время матча 21-го тура испанской Ла Лиги форвард "Барселоны" Лионель Месси повздорил с запасными футболистами "Атлетика".

У игроков из Бильбао вызвало недовольство решение главного арбитра зафиксировать нарушение правил против аргентинца в спорном эпизоде.

Нападающий "Барселоны" моментально вступил в дискуссию с соперниками.

Кто-то из "Атлетика" сказал Месси: "Закрой рот, глупец". Капитан каталонцев ответил: "Придурок, ты что-то съел?".

Cazamos el pique entre MESSI y el banquillo del ATHLETIC:



Banquillo: "¡No se le puede tocar! Cállate la boca, bobo".



Messi: "Boludo, ¿Qué te comiste?"



Estamos viendo la SECUENCIA EN #JUGONES. pic.twitter.com/363kN4W2NF — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 1, 2021