Месси во время матча с "Атлетиком" устроил перепалку с запасными игроками соперника
Во время матча 21-го тура испанской Ла Лиги форвард "Барселоны" Лионель Месси повздорил с запасными футболистами "Атлетика".
У игроков из Бильбао вызвало недовольство решение главного арбитра зафиксировать нарушение правил против аргентинца в спорном эпизоде.
Нападающий "Барселоны" моментально вступил в дискуссию с соперниками.
Кто-то из "Атлетика" сказал Месси: "Закрой рот, глупец". Капитан каталонцев ответил: "Придурок, ты что-то съел?".
Cazamos el pique entre MESSI y el banquillo del ATHLETIC:— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 1, 2021
Banquillo: "¡No se le puede tocar! Cállate la boca, bobo".
Messi: "Boludo, ¿Qué te comiste?"
Estamos viendo la SECUENCIA EN #JUGONES. pic.twitter.com/363kN4W2NF
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14