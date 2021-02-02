Месси во время матча с "Атлетиком" устроил перепалку с запасными игроками соперника

Теги лионель мессибарселонаатлетик бильбао

Месси во время матча с "Атлетиком" устроил перепалку с запасными игроками соперникаВо время матча 21-го тура испанской Ла Лиги форвард "Барселоны" Лионель Месси повздорил с запасными футболистами "Атлетика".

У игроков из Бильбао вызвало недовольство решение главного арбитра зафиксировать нарушение правил против аргентинца в спорном эпизоде.

Нападающий "Барселоны" моментально вступил в дискуссию с соперниками.

Кто-то из "Атлетика" сказал Месси: "Закрой рот, глупец". Капитан каталонцев ответил: "Придурок, ты что-то съел?".

Читать также: "Реал" обвиняет "Барселону" в нарушении правил ФФП из-за Месси | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Соболев отметил годовщину перехода в "Спартак" песней МакSим (видео)

Соболев отметил годовщину перехода в "Спартак" песней МакSим (видео)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов