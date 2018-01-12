Месси вошел десятку лучших бомбардиров в истории Кубка Испании

В ответном матче 1/8 финала Кубка Испании "Барселона" играет с "Сельтой".

В начале поединка дублем отметился аргентинский нападающий каталонского клуба Лионель Месси.

Второй гол стал для форварда 46-м в Кубке Короля и он вошел в десятку лучших бомбардиров в истории турнира.

Список из топ-10 снайперов Кубка Испании выглядит так:

1. Сарра - 81

2. Самитер - 69

3. Горостиза - 62

4. Кини - 55

5. Мундо - 52

6. Кубала - 49

7. Пушкаш - 49

8. Сантильяна - 48

9. Сезар - 47

10. Месси - 46

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