Месси вошел в десятку лучших по числу матчей в Лиге Чемпионов

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Барселона" сыграет с "Олимпиакосом".

Этот матч станет 119-м в турнире для нападающего каталонского клуба Лионеля Месси.

По количеству проведенных поединков аргентинец догнал идущего на десятом месте Златана Ибрагимовича.

Ближайшим ориентиром для Месси теперь является Роберто Карлос (120).

Не пропустите: Решак: "Месси не устает побеждать". | http://soccernews.ru