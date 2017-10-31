Месси вошел в десятку лучших по числу матчей в Лиге Чемпионов

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Месси вошел в десятку лучших по числу матчей в Лиге Чемпионов

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Барселона" сыграет с "Олимпиакосом".

Этот матч станет 119-м в турнире для нападающего каталонского клуба Лионеля Месси.

По количеству проведенных поединков аргентинец догнал идущего на десятом месте Златана Ибрагимовича.

Ближайшим ориентиром для Месси теперь является Роберто Карлос (120).

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комментарии
Слава ТОР

Хоть мой кумир - это Криштиану, но Леонеля я тоже очень уважаю и с уверенностью могу сказать, что он очень легко может попасть в 5, да и в 3 не сложно, по-скольку Ибре уже 36, и ДАЖЕ если он ещё 2 сезона будет играть в Лиге Чемпионов и доходить там до приличных высот, что вряд ли, он от силы 140 наберёт, а Месси всего 30 и если он останется в Барсе навсегда, то ещё сможет сезонов 5-10 поиграть и наберёт матчей 200 точно, Карлос Р. уже не играет... Роналду уже почти 33, у него сейчас больше матчей в ЛЧ, но, мне трудно это говорить, скорее всего, ЛМ-10 обгонит КР-7, так как ДАЖЕ если КриРо не перейдёт в другой клуб, то поиграет сезонов 2-3 в ЛЧ, а если перейдёт в более слабый клуб, то ДАЖЕ если они будут регулярно попадать в ЛЧ, то они не будут там продвигаться... Что касается будущих звёзд (я сейчас говорю не о перспективах данных игроков, а касательно их клубов относительно ЛЧ), то в будущем этот рекорд сможет побить Джиджи Доннарума, так как он вратарь и поэтому будет стоять каждый матч (если конечно его купят в нормальный клуб), "Донателло" Мбаппе Лоттин, у которого на счету уже в ЛЧ матчей 20 (к 1 ноября 2017) (+, он уже в перспективном ПСЖ), Неймар, который играл наряду с Реалом в лучшей команде мира и провёл матчей 100 уже в ЛЧ за 4 года, то у него в карьере ещё лет 8 хороших есть, чтобы побивать рекорды (кстати, он возможно вернётся в Барсу, так как об этом уже пошли разговоры, ему сейчас в ПСЖ некомфортно ИЛИ ДАЖЕ в Реал, так как некоторые СМИ говорят о том, что ПСЖ Неймар использовал только в качестве переправы из "Блау-гранас" в стан "сливочных", потому что просто так его бы не отпустили и обсирали бы всю оставшуюся жизнь. НАПОМНЮ: Неймар уже играл в "галактикос"... это было в детстве, в возрасте 12-14 лет, не помню точно, он из Бразилии ездил на просмотр в Мадрид, но его не взяли... представляете...)

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Команда М О
1 Барселона 10 28
2 Валенсия 10 24
3 Реал Мадрид 10 20
4 Атлетико Мадрид 10 20
5 Севилья 10 19
6 Вильярреал 10 17
7 Леганес 10 17
8 Бетис 9 16
9 Реал Сосьедад 10 14
10 Хетафе 10 12
11 Леванте 10 12
12 Жирона 10 12
13 Сельта Виго 10 11
14 Атлетик Бильбао 10 11
15 Эспаньол 9 10
16 Депортиво Ла-Корунья 9 8
17 Эйбар 10 8
18 Лас Пальмас 9 6
19 Малага 10 4
20 Алавес 10 3
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