Месси вошел в топ-10 лучших бомбардиров национальных сборных

4 Теги аргентинабарселоналионель месси

Месси вошел в топ-10 лучших бомбардиров национальных сборных

Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси вошел в топ-10 лучших бомбардиров национальных сборных.

Месси сделал дубль в матче группового этапа Кубка Америки с Боливией (4:1) и на его счету стало 75 голов за национальную сборную. По этому показателю он делит 9-е место в с Башаром Абдуллой (Кувейт), Кунисигэ Камамото (Япония) и Шандором Кочишем (Венгрия).

Лучшие бомбардиры  национальных сборных.

1-2. Криштиану Роналду, Португалия – 109 голов;

1-2. Али Даеи, Иран – 109;

3. Мухтар Дахари, Малайзия – 89;

4. Ференц Пушкаш, Венгрия – 84;

5. Годфри Читалу, Замбия – 79;

6. Хусейн Саид, Ирак – 78;

7. Пеле, Бразилия – 77;

8. Али Мабхут, ОАЭ – 76.

9-12. Лионель Месси, Аргентина - 75

9-12. Башар Абдулла (Кувейт) - 75

9-12. Кунисигэ Камамото (Япония)

9-12. Шандор Кочиш (Венгрия).

Не пропустите: Месси впервые за два года оформил дубль в игре сборной Аргентины. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Что тут скажешь ... Гений,однако ... Играет в основном против слабых сборных и нифига не может ... Мда ... Хе-хе ...

Ответить
jugulator
Пьянь

Речь ведь не о короле Литвы.

Ответить
Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

В Литве нет королей ... Там президент ... Знать надо матчасть ... Хе-хе ...

Ответить
Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

В Литве нет королей ... Там президент ... Знать надо матчасть ... Хе-хе ...

Ответить

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Сочи" продлил контракты с шестью игроками

"Сочи" продлил контракты с шестью игроками

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов