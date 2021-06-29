Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси вошел в топ-10 лучших бомбардиров национальных сборных.

Месси сделал дубль в матче группового этапа Кубка Америки с Боливией (4:1) и на его счету стало 75 голов за национальную сборную. По этому показателю он делит 9-е место в с Башаром Абдуллой (Кувейт), Кунисигэ Камамото (Япония) и Шандором Кочишем (Венгрия).

Лучшие бомбардиры национальных сборных.

1-2. Криштиану Роналду, Португалия – 109 голов;

1-2. Али Даеи, Иран – 109;

3. Мухтар Дахари, Малайзия – 89;

4. Ференц Пушкаш, Венгрия – 84;

5. Годфри Читалу, Замбия – 79;

6. Хусейн Саид, Ирак – 78;

7. Пеле, Бразилия – 77;

8. Али Мабхут, ОАЭ – 76.

9-12. Лионель Месси, Аргентина - 75

9-12. Башар Абдулла (Кувейт) - 75

9-12. Кунисигэ Камамото (Япония)

9-12. Шандор Кочиш (Венгрия).

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