Месси восхищается Криштиану Роналду

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Месси восхищается Криштиану Роналду

Капитан "Барселоны" Лионель Месси назвал спортсменов, которые вызывают у него восхищение.

"Многие спортсмены достойны восхищения. Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Леброн Джеймс... Во всех видах спорта есть те, кто выделяется и заслуживает восхищения своей ежедневной работой. В футболе это Криштиану Роналду, их много. Я восхищаюсь всеми выдающимися спортсменами", - цитирует Месси Mundo Deportivo.

Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча", у аргентинца на одну награду больше.

Накануне 35-летнего португальца признали лучшим футболистом 21-го века по версии Globe Soccer Awards.

Не пропустите: Месси высказался о поражении "Барселоны" от "Баварии" со счётом 2:8. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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lesnovsky

Именно за это в том числе все восхищаются Месси.... За Роналду такое не наблюдалось... Мд-а..

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