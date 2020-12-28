Месси восхищается Криштиану Роналду
Капитан "Барселоны" Лионель Месси назвал спортсменов, которые вызывают у него восхищение.
"Многие спортсмены достойны восхищения. Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Леброн Джеймс... Во всех видах спорта есть те, кто выделяется и заслуживает восхищения своей ежедневной работой. В футболе это Криштиану Роналду, их много. Я восхищаюсь всеми выдающимися спортсменами", - цитирует Месси Mundo Deportivo.
Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча", у аргентинца на одну награду больше.
Накануне 35-летнего португальца признали лучшим футболистом 21-го века по версии Globe Soccer Awards.
Не пропустите: Месси высказался о поражении "Барселоны" от "Баварии" со счётом 2:8. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|20
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|2
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|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14