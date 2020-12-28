Месси восхищается Криштиану Роналду

Капитан "Барселоны" Лионель Месси назвал спортсменов, которые вызывают у него восхищение.

"Многие спортсмены достойны восхищения. Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Леброн Джеймс... Во всех видах спорта есть те, кто выделяется и заслуживает восхищения своей ежедневной работой. В футболе это Криштиану Роналду, их много. Я восхищаюсь всеми выдающимися спортсменами", - цитирует Месси Mundo Deportivo.

Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча", у аргентинца на одну награду больше.

Накануне 35-летнего португальца признали лучшим футболистом 21-го века по версии Globe Soccer Awards.

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