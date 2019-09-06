Месси восстанавливается после травмы быстрее, чем Суарес

Mundo Deportivo опубликовало новые данные касательно травмированных футболистов "Барселоны".

Сообщается, что Лионель Месси опережает в восстановлении Луиса Суареса. Скорее всего, оба футболиста вернуться в строй после международного перерыва.

Усман Дембеле не сможет помочь команде еще на протяжении двух недель. В то время как Хуан Фирпо полностью залечил свое колено.

Отметим, что 14 сентября "Барселону" ожидает поединок с "Валенсией".

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