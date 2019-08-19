Месси восстановился после травмы

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Месси восстановился после травмы

Капитан "Барселоны" Лионель Месси сегодня вернётся к тренировкам в общей группе, сообщает AS.

По сведениям издания, звёздный аргентинец полностью восстановился после травмы икроножной мышцы и теперь готов работать без ограничений.

Напомним, что 32-летний футболист получил повреждение две недели назад, в результате чего пропустил предсезонный тур "блауграны" в США, а также матч 1-го тура Примеры против "Атлетика".

В прошлом сезоне Месси сыграл за "Барсу" 50 матчей, забил 51 гол и сделал 22 ассиста.

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