Месси восстановился после травмы голеностопа
Капитан "Барселоны" Лионель Месси готов вернуться на поле, сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям издания, в пятницу вечером звёздный футболист тренировался без ограничений в общей группе.
Напомним, что 33-летний аргентинец пропустит последнюю игру против "Эйбара" (1:1) из-за травмы голеностопа.
В текущем сезоне Месси сыграл за "Барсу" 18 матчей, забил 10 голов и сделал 5 ассистов.
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