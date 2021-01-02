Месси восстановился после травмы голеностопа

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Месси восстановился после травмы голеностопа

Капитан "Барселоны" Лионель Месси готов вернуться на поле, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, в пятницу вечером звёздный футболист тренировался без ограничений в общей группе.

Напомним, что 33-летний аргентинец пропустит последнюю игру против "Эйбара" (1:1) из-за травмы голеностопа.

В текущем сезоне Месси сыграл за "Барсу" 18 матчей, забил 10 голов и сделал 5 ассистов.

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