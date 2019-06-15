Месси возглавил рейтинг лучших игроков сезона по версии Squawka, Роналду не попал в топ-10

1 Теги лионель мессивирджил ван дейкбернарду силварахим стерлингкриштиану роналду

Месси возглавил рейтинг лучших игроков сезона по версии Squawka, Роналду не попал в топ-10

Портал Squawka составил рейтинг лучших футболистов по итогам сезона 2018/19.

Стоит отметить, что в первой десятке не оказалось португальского форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду.

На первом месте в списке расположился капитан "Барселоны" Лионель Месси, также в тройку вошли Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль") и Бернарду Силва ("Манчестер Сити").

1. Лионель Месси ("Барселона")

2. Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль")

3. Бернарду Силва ("Манчестер Сити")

4. Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити")

5. Френки де Йонг ("Аякс")

6. Садио Мане ("Ливерпуль")

7. Эден Азар ("Челси")

8. Мохамед Салах ("Ливерпуль")

9. Серхио Агуэро ("Манчестер Сити")

10. Килиан Мбаппе (ПСЖ)

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Карыч
Карыч

Дайте уже гному ЗМ прямо сейчас. Пусть успокоится он и его прихлебатели. Может хоть немного меньше писать о нём будут! Дайте гному ЗМ, а ещё лучше три сразу! И ещё три ЗБ и кило конфеток для заправки гетр.

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