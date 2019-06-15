Месси возглавил рейтинг лучших игроков сезона по версии Squawka, Роналду не попал в топ-10
Портал Squawka составил рейтинг лучших футболистов по итогам сезона 2018/19.
Стоит отметить, что в первой десятке не оказалось португальского форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду.
На первом месте в списке расположился капитан "Барселоны" Лионель Месси, также в тройку вошли Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль") и Бернарду Силва ("Манчестер Сити").
1. Лионель Месси ("Барселона")
2. Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль")
3. Бернарду Силва ("Манчестер Сити")
4. Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити")
5. Френки де Йонг ("Аякс")
6. Садио Мане ("Ливерпуль")
7. Эден Азар ("Челси")
8. Мохамед Салах ("Ливерпуль")
9. Серхио Агуэро ("Манчестер Сити")
10. Килиан Мбаппе (ПСЖ)
Не пропустите: Рибери назвал главную несправедливость в своей карьере. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Ди Франческо возглавит "Сампдорию"
-
Названа причина, по которой Рамос не позвал на свадьбу Роналду
-
"Дерби Каунти" не хочет расставаться с Лэмпардом
-
Боатенг, возможно, не будет покидать "Баварию"
-
Пять звездных футболистов, которые закончили карьеру в этом сезоне
-
Антон Миранчук стал лучшим игроком "Локомотива" в сезоне-2018/19
-
2
"Спартак" решил расстаться с Селиховым
-
1
Месси возглавил рейтинг лучших игроков сезона по версии Squawka, Роналду не попал в топ-10
-
Лосано в шаге от перехода в "Наполи"
-
"Локомотив" определил двух кандидатов на замену Гильерме
-
Навас может остаться в "Реале"
-
Суарес считает сборную Аргентины одним из фаворитов Кубка Америки-2019
-
ПСЖ нацелился на звезду Серии А
-
"Аталанта" готова купить полузащитника сборной Украины
-
СМИ: Погба будет бойкотировать предсезонную подготовку, если "МЮ" не отпустит его в "Реал"
-
Полоз возвращается в "Ростов"
-
"Атлетико" заплатит 40 миллионов евро за игрока "Реала"
-
Дзагоев договорился с ЦСКА о продлении контракта
-
Дзюба: "Кайфую от любви болельщиков"
-
Гильерме решил остаться в "Локомотиве"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16