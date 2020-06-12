Месси: "Возможность играть в футбол - это дар"

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Месси: "Возможность играть в футбол - это дар"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси поделился эмоциями от возобновления Ла Лиги.

"Я много думал во время приостановки сезона. Я чувствую то же самое, что и любой другой футболист. Я просто хочу играть. Возможность играть в футбол - это дар. Ощущать поддержку, вдохновлять людей и вдохновляться самому...

Возможно, величайший дар из всех возможных - иметь возможность радовать других. Футбол возвращается и я вновь готов к этому дару", - сказал Месси в инстаграме.

Напомним, что завтра, 13 июня, "Барселона" сыграет против "Мальорки".

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