Месси возобновил занятия в общей группе "Барселоны"

Теги лионель мессибарселонаборуссия дортмунд

Месси возобновил занятия в общей группе "Барселоны"

Форвард "Барселоны" Лионель Месси тренируется вместе с командой. Однако его участие в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов пока под вопросом, передает Marca.

32-летний нападающий пока не участвовал ни в одном матче Примеры, долгое время футболист тренировался в индивидуальном порядке.

Матч "Боруссия" - "Барселона" состоится 17 сентября в Дортмунде. Начало встречи - в 22:00 (мск).

Напомним, вчера, 14 сентября, "Барселона" разгромила "Валенсию" (5:2) в матче 4-го тура Примеры. Каталонцы занимают 4 место в турнирной таблице.

Не пропустите: Отец Месси провел переговоры с "Интер Майами"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Кононов ответил на вопрос об отставке

Кононов ответил на вопрос об отставке

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 3 7
2 Севилья Севилья 3 7
3 Леванте Леванте 3 6
4 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 2 6
5 Осасуна Осасуна 3 5
6 Алавес Алавес 3 5
7 Барселона Барселона 3 4
8 Реал Мадрид Реал Мадрид 2 4
9 Сельта Виго Сельта Виго 3 4
10 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 3 4
11 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3 4
12 Мальорка Мальорка 2 3
13 Бетис Бетис 3 3
14 Хетафе Хетафе 3 2
15 Вильярреал Вильярреал 2 1
16 Гранада Гранада 2 1
17 Эйбар Эйбар 2 1
18 Валенсия Валенсия 2 1
19 Эспаньол Эспаньол 2 1
20 Леганес Леганес 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов