Месси возобновил занятия в общей группе "Барселоны"

Форвард "Барселоны" Лионель Месси тренируется вместе с командой. Однако его участие в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов пока под вопросом, передает Marca.

32-летний нападающий пока не участвовал ни в одном матче Примеры, долгое время футболист тренировался в индивидуальном порядке.

Матч "Боруссия" - "Барселона" состоится 17 сентября в Дортмунде. Начало встречи - в 22:00 (мск).

Напомним, вчера, 14 сентября, "Барселона" разгромила "Валенсию" (5:2) в матче 4-го тура Примеры. Каталонцы занимают 4 место в турнирной таблице.

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