Месси возвращается в сборную Аргентины
Тренерский штаб сборной Аргентины во главе с Лионелем Скалони определился с заявкой на ближайшие матчи.
Отметим, что вызов в сборную получил форвард "Барселоны" Лионель Месси, не игравший за национальную команду с ЧМ-2018.
Аргентину ожидает два товарищеских матча с Венесуэлой (22 марта) и Марокко (26 марта).
Напомним, что игра против Венесуэлы пройдет в Мадриде.
Читайте также: Месси установил рекорд Эль Класико, Рамос - антирекорд. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Интер" на пост главного тренера рассматривает двух именитых итальянцев
-
L'Еquipe опубликовал рейтинг самых бессменных тренеров топ-5 европейских лиг
-
Сульшер определился с новым капитаном "Манчестер Юнайтед"
-
Португальский клуб будет готовить футболистов для сборной России
-
Анонс главных событий 2 марта
Лента новостей
-
"Зенит" в первом матче в РПЛ после зимнего перерыва одолел "Урал"
-
Стали известны стартовые составы "Арсенала" и ЦСКА
-
"Интер" на пост главного тренера рассматривает двух именитых итальянцев
-
Скауты "Арсенала" следят за молодой итальянской звездой
-
Месси возвращается в сборную Аргентины
-
"Райо Вальекано" - "Жирона" - 0:2 (видеообзор матча Примеры)
-
"Милан" - "Сассуоло": видеотрансляция матча на "Сан-Сиро"
-
Сульшер назвал главную цель "Манчестер Юнайтед" на остаток сезона
-
L'Еquipe опубликовал рейтинг самых бессменных тренеров топ-5 европейских лиг
-
ПСЖ обзавелся новым спонсором
-
Сульшер определился с новым капитаном "Манчестер Юнайтед"
-
"Урал" и "Зенит" назвали стартовые составы на очное противостояние
-
Гвардиола поделился трансферными планами клуба
-
Быстров прогнозирует вылет "Спартака" из чемпионской гонки
-
"Зенит" определился с формой на матч с "Уралом"
-
Португальский клуб будет готовить футболистов для сборной России
-
Стала известна заявка "Реала" на матч против "Барселоны"
-
"Барселона" объявила заявку на поединок с "Реалом"
-
Анонс главных событий 2 марта
-
Главные новости дня: 1 марта