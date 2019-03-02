Месси возвращается в сборную Аргентины

Тренерский штаб сборной Аргентины во главе с Лионелем Скалони определился с заявкой на ближайшие матчи.

Отметим, что вызов в сборную получил форвард "Барселоны" Лионель Месси, не игравший за национальную команду с ЧМ-2018.

Аргентину ожидает два товарищеских матча с Венесуэлой (22 марта) и Марокко (26 марта).

Напомним, что игра против Венесуэлы пройдет в Мадриде.

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