Месси впервые был удалён в составе "Барселоны" за удар игрока "Атлетика"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси не доиграл финальный матч Суперкубка Испании против "Атлетика" (2:3).

В концовке встречи звёздный аргентинец ударил рукой по затылку нападающего команды из Бильбао Асьера Вильялибре.

В результате главную звезду "сине-гранатовых" удалили с поля. Для Месси это первая красная карточка в составе "Барсы". Это произошло в 753 матче.

Не пропустите: Экс-игрок "Барселоны" Артур сравнил Роналду и Месси. | http://soccernews.ru