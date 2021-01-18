Месси впервые был удалён в составе "Барселоны" за удар игрока "Атлетика"

1 Теги барселоналионель мессиатлетик бильбао

Месси впервые был удалён в составе "Барселоны" за удар игрока "Атлетика"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси не доиграл финальный матч Суперкубка Испании против "Атлетика" (2:3).

В концовке встречи звёздный аргентинец ударил рукой по затылку нападающего команды из Бильбао Асьера Вильялибре.

В результате главную звезду "сине-гранатовых" удалили с поля. Для Месси это первая красная карточка в составе "Барсы". Это произошло в 753 матче.

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Комментарии

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andi
андрей

Смело поступил судья.Удаление заслуженное,нужно уметь проигрывать а не показывать свои нервы.

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