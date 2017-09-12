Месси впервые смог забить Буффону

Форвард "Барселоны" Лионель Месси впервые в карьере забил вратарю "Ювентуса" Джанлуиджи Буффону.

Аргентинец забил на 45-й минуте матча 1-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов.

Напомним, что Месси не забивал в четырех или более играх Сергею Рыжикову.

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