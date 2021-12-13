Месси впервые сыграет против "Реала" не будучи игроком "Барселоны"

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Месси впервые сыграет против "Реала" не будучи игроком "Барселоны"

Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси впервые сыграет против мадридского "Реала" не будучи игроком "Барселоны". ПСЖ и "Реал" встретятся на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.

34-летний Месси 45 раз выходил на поле в матчах с "Реалом", забил 26 голов и отдал 14 результативных передач. В этих матчах "Барселона" одержала 19 побед, потерпела 15 поражений и 11 раз сыграла вничью.

В нынешнем сезоне Месси провел за ПСЖ 15 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Матч ПСЖ - "Реал" состоится 15 или 16 февраля 2022 года. Ответный поединок пройдет 22 или 23 февраля.

Не пропустите: "Реал" не станет принимать мер против УЕФА. | http://soccernews.ru
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