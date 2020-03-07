Месси впервые в карьере получил желтую карточку в трех играх кряду

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Месси впервые в карьере получил желтую карточку в трех играх кряду

Капитан "Барселоны" Лионель Месси получил желтую карточку в игре против "Сосьедада".

Как сообщает MisterChip, аргентинец впервые в карьере получил желтую карточку в трех играх кряду.

Напомним, что до этого Месси получал "горчичник" в играх против "Реала" и "Наполи".

В этом сезоне Месси провел 30 матчей, в которых забил 23 гола и отдал 16 ассистов.

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Комментарии

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andi
андрей

Стареет Лео начинает не успевать вот и фолит.

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lesnovsky

Ничего.. Все нормально...

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Для днаря Лео - это норма!Vesla dlya Barcy!

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