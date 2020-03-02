Месси впервые за 13 лет не забил в семи гостевых матчах подряд

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Месси впервые за 13 лет не забил в семи гостевых матчах подряд

Безголевая серия капитана "Барселоны" Лионеля Месси в гостях уже насчитывает семь матчей во всех турнирах.

В последний раз звёздный аргентинец отличался на выезде 1 декабря, поразив ворота "Атлетико".

Как сообщает Gracenote Live, Месси не забил в семи гостевых играх подряд впервые за 13 лет. Подобная серия у него была с сентября 2006 по март 2007 года. Тогда форвард её прервал на отметке в восемь матчей.

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Месси установил очередной рекорд "Барселоны"

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